На территории края «свежие» случаи гриппа пока не зарегистрированы

Как сообщают эпидемиологи, по состоянию на 7 декабря на территории Пермского края случаев гриппа не зарегистрировано. Основными возбудителями заболеваний стали риновирусы и аденовирусы, которые провоцируют развитие ангины, отитов и воспалений слизистых оболочек, включая глаза и кишечник. В управлении Роспотребнадзора напоминают, что вакцинация против гриппа продолжается. На начало декабря, прививку поставили 1 миллион 250 тысяч человек, это 47% населения Прикамья из запланированных 52-х процентов. Вакцинация является наиболее эффективным средством профилактики гриппа, который является тяжёлым инфекционным заболеванием из-за серьёзных осложнений, опасных для здоровья человека. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидсезоне, - отмечает начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.

Евгений Смирнов, начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:

- Используется Отечественная вакцина СОВИГРИПП, которая в своём составе имеет три рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения компонента. Можно привиться в любой поликлинике по месту жительства. Постоянно идёт мониторинг заболеваемости гриппом Всемирной организацией здравоохранения, а на территории Российской Федерации это осуществляет НИИ гриппа. Предполагается, что развитие эпидемии средней интенсивности будет в обычной для гриппа период - с декабря по февраль. Все компоненты существующих гриппов включены в вакцину.