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На главную - Радио Пермского края

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На территории края «свежие» случаи гриппа пока не зарегистрированы

Как сообщают эпидемиологи, по состоянию на 7 декабря на территории Пермского края случаев гриппа не зарегистрировано. Основными возбудителями заболеваний стали риновирусы и аденовирусы, которые провоцируют развитие ангины, отитов и воспалений слизистых оболочек, включая глаза и кишечник. В управлении Роспотребнадзора напоминают, что вакцинация против гриппа продолжается. На начало декабря, прививку поставили 1 миллион 250 тысяч человек, это 47% населения Прикамья из запланированных 52-х процентов. Вакцинация является наиболее эффективным средством профилактики гриппа, который является тяжёлым инфекционным заболеванием из-за серьёзных осложнений, опасных для здоровья человека. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидсезоне, - отмечает начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.
Евгений Смирнов, начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:
- Используется Отечественная вакцина СОВИГРИПП, которая в своём составе имеет три рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения компонента. Можно привиться в любой поликлинике по месту жительства. Постоянно идёт мониторинг заболеваемости гриппом Всемирной организацией здравоохранения, а на территории Российской Федерации это осуществляет НИИ гриппа. Предполагается, что развитие эпидемии средней интенсивности будет в обычной для гриппа период - с декабря по февраль. Все компоненты существующих гриппов включены в вакцину.

Метки: Здоровье, в Пермском крае

Опубликовано: 09.12.2019 в 12:47 в рубрике - Радио Пермского края

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