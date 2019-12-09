На территории края «свежие» случаи гриппа пока не зарегистрированы
Как сообщают эпидемиологи, по состоянию на 7 декабря на территории Пермского края случаев гриппа не зарегистрировано. Основными возбудителями заболеваний стали риновирусы и аденовирусы, которые провоцируют развитие ангины, отитов и воспалений слизистых оболочек, включая глаза и кишечник. В управлении Роспотребнадзора напоминают, что вакцинация против гриппа продолжается. На начало декабря, прививку поставили 1 миллион 250 тысяч человек, это 47% населения Прикамья из запланированных 52-х процентов. Вакцинация является наиболее эффективным средством профилактики гриппа, который является тяжёлым инфекционным заболеванием из-за серьёзных осложнений, опасных для здоровья человека. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидсезоне, - отмечает начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.
Евгений Смирнов, начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:
- Используется Отечественная вакцина СОВИГРИПП, которая в своём составе имеет три рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения компонента. Можно привиться в любой поликлинике по месту жительства. Постоянно идёт мониторинг заболеваемости гриппом Всемирной организацией здравоохранения, а на территории Российской Федерации это осуществляет НИИ гриппа. Предполагается, что развитие эпидемии средней интенсивности будет в обычной для гриппа период - с декабря по февраль. Все компоненты существующих гриппов включены в вакцину.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Создать свой сайт - это просто. Советы и рекомендации
Сегодня вечером снова резко похолодает
Сегодня в Перми открывается краевой Общественный форум.
Уже сегодня пермяки смогут увидеть главную городскую ёлку во всей красе
23 ноября состоится бой MVP vs Melillo
Как продавать на Amazon и добиться успеха за рубежом
Слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии
Собственники жилья в районах могут напрямую задать вопросу руководителю Фонда капремонта
Как выбрать бюджетную кухонную мойку
На «буханке» вокруг света
Добавить комментарий: