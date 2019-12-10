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Как найти хороший Экспресс-кредит с низкой ставкой

До трех миллионов рублей на семь лет максимум под 9,5% годовых. Кредитный продукт "Легкий" от "Газпромбанка" позволит в кратчайшие сроки решить любой финансовый вопрос. Плюс ко всему минимум документов и всего несколько минут на одобрение.

Народная мудрость гласит, что мужчине в жизни необходимо сделать как минимум три вещи: посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Дамир Гайнуллин как раз планирует заняться последним. Покрыть первоначальные расходы на строительство ему поможет кредит в "Газпромбанке". А найти такое выгодное предложение Дамир смог благодаря удобному сервису, который собирает и обрабатывает информацию обо всех актуальных банковских продуктах Сравни.ру. И более того, обеспечивает возможность подать заявки на кредитование сразу в несколько финансовых организаций не отходя от компьютера.

Так, "Газпромбанк" предлагает широкую линейку кредитов и один из флагманских продуктов сегодня это кредит "Легкий" с максимальной суммой до трех миллионов рублей и ставкой 9,5%. Воспользоваться таким предложением может любой работающий гражданин России старше 20 лет. И вот выбор сделан:

Дамир Гайнуллин: "В данном банке меня больше всего устраивает качество обслуживания, по процентной ставке это одна из самых низких процентных ставок и по прозрачности сделки".

А что еще предлагает банковский сектор сегодня на рынке кредитования. Деньги многим нужны по принципу "здесь и сейчас" и для таких заемщиков банки предлагают линейки Экспресс кредитов. Полный обзор всех условий кредитования на сайте Сравни.ру позволяет с легкостью ориентироваться даже неспециалистам во всем многообразии финансовых продуктов. Для примера берем условия: Возраст 21 год, стаж работы 1 год, среднемесячный доход 38 000 рублей. На руках паспорт и справка 2-НДФЛ. Нужен кредит 500 000 рублей без залогов и поручителей. Быстро обозначив условия мы видимо, что молодой человек сможет претендовать на кредиты от Рйфайзенбанка по ставке 8,99% или кредит Банка "Открытие" по ставке 8,5%

Помимо сравнительно низкой процентной ставки, еще один плюс Экспресс кредита в том, что для его оформления понадобится минимальный пакет документов. У вас не потребуют и дополнительное обеспечение в виде залогов и поручительства. Кредит может предоставляется как на короткий срок, так и долгосрочно. После получения заемных средств, вносить платежи согласно графику, а вот каким образом, каждый выбирает сам.

Например, Дамиру погасить задолженность по кредиту будет очень просто: это можно сделать в личном кабинете или в любом отделении в кассе или через терминал.Оформление "Легкого" займа в "Газпромбанке" поможет быстро решить возникшие трудности или сделать нужное приобретение, будь то машина, отдых, новый гаджет или материалы для ремонта и строительства. Дамиру Гайнуллину кредит одобрили за 45 минут.

Метки: Деньги

Опубликовано: 10.12.2019 в 17:34 в рубрике - Радио Пермского края

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