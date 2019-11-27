Уже сегодня пермяки смогут увидеть главную городскую ёлку во всей красе
Уже сегодня пермяки смогут увидеть новую городскую ёлку во всей красе - в пять вечера на эспланаде начнется праздничная программа, в которой примет участие главный Дед Мороз из Великого Устюга. Именно благодаря ему и его волшебному посоху, а также поддержке всех горожан, пришедших на эспланаду, Новогодняя ель засияет праздничной иллюминацией. А уже на следующий день здесь развернётся масштабное строительство: начнётся монтаж главного ледового городка Перми, посвященного легендам древней Пармы, а у монумента «Героям фронта и тыла» оборудуют центральный городской каток.
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