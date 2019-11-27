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Сегодня в Перми открывается краевой Общественный форум.

Сегодня в Перми открывается краевой Общественный форум. Это традиционная коммуникационная площадка для обмена опытом, обсуждения перспектив и способов взаимодействия в рамках стратегии социально-экономического развития Пермского края. Ежегодно форум объединяет более 800 участников. Это представители социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных движений, жители, активно участвующие в формировании общественного мнения, общественные деятели, эксперты, представители бизнеса. На площадке «Пермской ярмарки» пройдет выставка-презентация социально ориентированных НКО, ведущих деятельность в Прикамье.

Около 48 НКО, победители федеральных и региональных грантовых конкурсов, представят на стендах свои социальные проекты. Одним из ключевых событий деловой программы Пермского общественного форума станет итоговой заседание Общественной палаты Пермского края IV созыва. Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников выступит с докладом о состоянии гражданского общества в Пермском крае 2017-2019 Годы, а также будет рассмотрен вопрос о роли институтов гражданского общества в реализации нацпроектов.

Метки: Общество, Власть, Экономика

Опубликовано: 27.11.2019 в 09:06 в рубрике - Радио Пермского края

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