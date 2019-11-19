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23 ноября состоится бой MVP vs Melillo

В субботу 23 ноября 2019 г. в Лондоне состоит профессиональный турнир по смешанным единоборствам между спортсменами полусредней весовой категории англичанином Майклом Пейджем и итальянцем Джованни Мелилло. Организатором состязания выступит ведущая в Северной Америке компания-промоутер по боям без правил Bellator MMA.

О Bellator

В основу названия организации легло латинское слово, означающее «воин». Основана в Соединенных Штатах 2008 году ветераном вооруженных сил Скоттом Кокером. Головной офис расположен в городе Ньюпорт-Бич. Система проведения соревнований базируется на олимпийском принципе выявления чемпиона по весовым категориям. До 2014 года проводились турниры, называемые «сезонами».

Помимо этого, ежегодно между участниками организуется престижный турнир за пояс чемпиона. Сегодня Bellator проводит бои в стиле ММА и кикбоксингу более чем в 160 странах мира. Для лучшего обозрения спортивных событий компания пользуется крупнейшей службой потокового вещания, доступной около 1 млрд зрителей всего света.

Все турниры под эгидой Bellator проводятся строго в соответствии с унифицированным сводом правил ММА, опубликованных в 2000 г. Главной особенностью компании является продолжительность раундов. Так обычно они длятся по 3 минуты с 1-минутным перерывом, а за звание чемпиона мира – по 5 минут с отдыхом в 1 мин.

Справка

Смешанные единоборства основаны на сочетании различных видов ударных боевых искусств и борьбы. Это прежде всего каратэ, джиу-джитсу, бокс, самбо. При этом несмотря на то, что их часто называют боями без правил, поединки проводятся по строго разработанным правилам и исключают различные опасные приемы.

Как начать заниматься ММА?

Для начала занятий в стиле смешанных единоборств в первую очередь необходимо найти подходящий спорт-клуб, а также достойного тренера. К этому следует прибавить комплект хорошей экипировки. В боях без правил это особая форма одежды, не только придающая тонус и уверенность спортсмену, но и защищающая его от травм. Подобрать комплекты одежды и прочие важные аксессуары для ММА от лучших на сегодня производителей можно на сайте fightwear.ru.

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Метки: Спорт, В мире

Опубликовано: 19.11.2019 в 16:04 в рубрике - Радио Пермского края

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