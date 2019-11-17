Как продавать на Amazon и добиться успеха за рубежом

Успешный бизнес постоянно растет и модернизируется - только так можно обойти конкурентов и получать стабильную прибыль. Но как расти, если вы, имея интернет-магазин, уже завоевали потребительскую любовь россиян? Оптимальное решение - покорять зарубежные рынки. Тем более сегодня для этого созданы все условия. Чтобы торговать в Европе или США, нужно лишь разместить свою продукцию на популярных маркетплейсах. Например, на Амазон или Ебей. У многих возникают вопросы, как на Amazon продавать, если и сам предприниматель, и его товар расположены в России? Проблема решается благодаря компании Zonesmart, которая стала первой экспортной платформой в нашей стране. Заключив договор с этим сервисом, вы освобождаетесь от вопросов логистики - специалисты организуют транспортный поток между странами, выполняя быструю доставку заказов к потребителям. Задача самого предпринимателя - обеспечить наполняемость складов товарными запасами.



Еще один вопрос - как продавать на Amazon, если нет ни знания языка, ни понимания, как работает торговля за рубежом. Все элементарно - для общения с покупателями вы можете пользоваться онлайн-переводчиками, которые сегодня довольно точны. А с нюансами ведения дел за границей вас ознакомит выделенный менеджер, который будет сопровождать клиента на этапе запуска продаж и, если потребуется, далее. Он даст консультации по маркетингу и продвижению, подскажет, как сформировать оптимальную стоимость изделий, поможет подготовить карточки товаров и загрузить их в каталог. Спустя какое-то время процесс автоматизируется и нужно будет периодически решать только локальные задачи. Все остальное возьмет на себя сервис Зонсмарт.



Многих волнует, как, продавая на Amazon, получать прибыль - ведь расчеты с покупателями ведутся в иностранной валюте? Не волнуйтесь - регистрировать зарубежные счета не придется, ведь это довольно трудоемкая и долгая процедура. Все средства будут поступать на российские реквизиты, где вы их запросто конвертируете в рубли. Одним словом, заключив договор с Zonesmart, вам не придется самостоятельно подыскивать таможенного брокера, загружать листинги на сайты, договариваться с курьерскими службами о доставке - всем этим займутся специалисты сервиса. А результат сотрудничества не заставит себя долго ждать - довольно скоро прибыль вырастет на 20-30%, примерно на столько же сократятся расходы. А заодно останутся целыми многочисленные часы личного времени, которые можно потратить на отдых и общение с любимым людьми.