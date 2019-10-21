Сегодня в Пермь прибывают участники кругосветной автомобильной экспедиции "На "Буханке" вокруг света". На данный момент экспедиция, стартовавшая в июле 2017, посетила 75 стран Европы, Азии, Африки, Южной и Центральной Америки, преодолев 80 тысяч км на отечественном автомобиле УАЗ-452 «БУХАНКА». Эта марка автомобиля за годы своего производства и эксплуатации с 1958 года стала по-настоящему «народной». И это первый в истории кругосветный автопробег на отечественном автомобиле, стартовавшая из России.