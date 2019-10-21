ПСК самостоятельно пересчитает платежи за тепло 2017-2018 гг

«Пермская сетевая компания» в беззаявительном порядке скорректирует начисление платежей за теплоэнергию для клиентов – физических лиц. Пермякам нет необходимости приходить в офис энергокомпании. Клиентам, добросовестно оплатившим теплоэнергию по ранее действующим тарифам, переплата за 2017 и 2018 годы будет зачтена автоматически в счет будущих платежей. Перерасчет клиенты «Пермской сетевой компании» увидят в квитанции за октябрь, которая поступит им в начале ноября. Напомним, краевое Управление ФАС России оспорило в суде тариф на тепло, усмотрев его искусственное завышение при включение в цепочку поставок ненужного посредника. В итоге Министрество тарифного регулирования и энергетики Пермского края 30 сентября издало постановление о корректировке платежей.