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В Перми в рамках подготовки к 300-летию города открыта еще одна часть эспланады
У жителей города теперь появилась возможность покачаться на новых качелях.
Напомним, что в целом в результате модернизации 68-го квартала будут обустроены пешеходные дорожки, площадки у фонтана и сцены, тротуары по периметру, парковка. Уже установлены малые архитектурные формы, оборудованы холмы, где будут расположены кафе, и амфитеатр. В настоящее время уже ведется подготовка к благоустройству следующего участка - 66-го квартала эспланады у памятника «Героям фронта и тыла».
Так, планируется городскую эспланаду привести в единый стиль и выделить несколько трансформируемых зон для удобства и комфорта жителей всех возрастов: обустроить игровую зону, территорию тихого отдыха. При капитальном ремонте будут выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций, реконструкции сетей наружного освещения, ремонту существующих и созданию новых пешеходных дорожек с использованием разных материалов мощения, установке современных малых архитектурных форм – лавочек, урн, шезлонгов, навесов, а также высадке новых деревьев, кустарников и многолетних растений.
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