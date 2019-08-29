Интерактивная карта дорожных камер видеофиксации нарушений появилась в Перми

В сети Интернет - на сайте ГИБДД Перми и проекта «Управляем вместе» - появилась интерактивная карта расположения комплексов видеофиксации на дорогах Пермского края. В описании каждого комплекса указывается какие нарушения он фиксирует. Это может быть скоростной режим, движение на перекрестке, правила стоянки или предоставление приоритета пешеходу или велосипедисту.

На региональных и федеральных дорогах установлено более 150 комплексов видеофиксации, в течение пяти лет их количество удвоится. В Перми работает около 400 камер, которые наблюдают за ситуацией на дорогах, но не все фиксируют нарушения.