Интерактивная карта дорожных камер видеофиксации нарушений появилась в Перми
В сети Интернет - на сайте ГИБДД Перми и проекта «Управляем вместе» - появилась интерактивная карта расположения комплексов видеофиксации на дорогах Пермского края. В описании каждого комплекса указывается какие нарушения он фиксирует. Это может быть скоростной режим, движение на перекрестке, правила стоянки или предоставление приоритета пешеходу или велосипедисту.
На региональных и федеральных дорогах установлено более 150 комплексов видеофиксации, в течение пяти лет их количество удвоится. В Перми работает около 400 камер, которые наблюдают за ситуацией на дорогах, но не все фиксируют нарушения.
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