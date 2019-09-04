Пермгорэлектротранс проводит конкурс детского рисунка к юбилею пермского трамвая

МУП «Пермгорэлектротранс» объявило о приеме заявок на конкурс детского рисунка, посвященного 90 – летнему юбилею пермского трамвая.

Участникам конкурса предлагается представить работы на тему прошлого, настоящего и будущего трамвая. Творческие работы могут быть выполнены в техниках: карандаш, гуашь, пастель, акварель. Размер рисунка должен быть формата А3 или А4. Конкурс проводится в нескольких возрастных категориях: дети до 7 лет, дети от 7 до 10 лет и дети от 10 до 14 лет.

Конкурсные работы принимаются до 22 сентября по адресу: ул. Уральская, 108а, каб. 115. Также отсканированные рисунки можно отправить по электронной почте: getpress2@yandex.ru.

Итоги конкурса будут подводиться с 23 по 29 сентября. Награждение запланировано на 2 октября.

Призерам в возрастных номинациях будут вручены памятные подарки.

Напомним, что 7 ноября этого года пермское трамвайное движение отметит свой 90-летний юбилей. В честь этого МУП «Пермгорэлектротранс» запланировало ряд праздничных мероприятий, приуроченных к круглой дате.