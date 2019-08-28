НА МАКС-2019 показали самолет МС-21 который будет летать на пермских двигателях

Представительная делегация промышленников Прикамья во главе с губернатором Максимом Решетниковым принимает участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2019, который открылся сегодня в подмосковном Жуковске. Впервые публике представили российский авиалайнер МС-21. Это первый среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный с нуля со времен СССР. И летать авиалайнер будет на пермском двигатели ПД-14. Что еще представят пермские авиастроители на международном авиасалоне.

Новый авиадвигатель ПД-14, который разработали и подготовили к серийному производству на "ОДК-Авиадвигатель". Причем, как отмечает генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, ПД-14 стал прямым конкурентом для американских авиадвигателей.

Александр Иноземцев, генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель":

- Впервые в Советском Союзе и в России мы находимся под крылом самолета против американцев. Главы компаний сами будут выбирать какой двигатель им больше понравится. Это потребует от нас решения многих технических проблем, чтобы не уступать американцам. Для этого нам пришлось создать новые технологии, новые материалы, поставить их на производство.

А ведь было время, когда будущее российского авиадвигателя стояло под большим вопросом, но как сказал Александр Иноземцев, вопрос был заменен большим восклицательным знаком.

Александр Иноземцев, генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель":

- В 2008 году решением В.В. Путина принято решение начать разработку и в октябре прошлого года мы получили сертификат, который разрешает производить двигатель серийно, разрешает ставить его на самолет и возить пассажиров. Впереди еще очень много работы.

Чтобы соответствовать мировым стандартам качества, пришлось полностью обновить опытное производство и освоить новый уровень испытания двигателя.

Александр Иноземцев, генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель":

- Было огромное количество испытаний, таких как заброс птиц, льда, пыли и шквального града. Все дорогостоящие испытания мы провели на 13 двигателях. Мы создали специальную лабораторию на ИЛ-76, на котором заменили один из двигателей. Уже третий этап полетов провели, почти все высоты проверили. Я думаю, что у нас самая современная в мире лаборатория.

И вот эта современная лаборатория на базе ИЛ-76, будет так же демонстрироваться в рамках статической экспозиции на "МАКС 2019". А вот что рассказал управляющий директор, генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев о планах по серийному производству авиадвигателей.

Александр Иноземцев, генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель":

- Сейчас начинаются поставки двигателя на самолет, сейчас два первых самолета летают с американскими двигателями, а третий самолет "Иркут" собирает под ПД-14. Это тяжелый самолет, который называется МС-21400, для которого мы сделаем форсированный двигатель ПД-14Л, и двигатель поменьше для суперджета.

Конечно же, на очередном авиакосмическом салоне много разговоров будет и о новом семействе авиадвигателей ПД-35. Как отметил Александр Иноземцев, он уверен, что это новая серьезная ступень в развитии отечественных авиационных двигателей, вполне по силам 3000-му коллективу "ОДК-Авиадвигатель".

Александр Иноземцев, генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель":

- Самая новая программа, которую мы начали 2 года назад, это "Большой двигатель", когда мы условно рождали ПД-35. Надо сказать, что двигатели такой возможности были в СССР, но в России не производились. Мы стали на этот путь, чтобы не зависеть ни от кого в дальней магистральной авиации.

Пермские авиаконструкторы представят так же уникальные технологии производства, материалы и стенды, и впервые покажут в Жуковском виртуальный музей. Его посетители смогут самостоятельно разобрать на модули графические 3D-модели авиационных двигателей, и познакомиться с конструкцией самого сложного на сегодня в истории человечества Механизма. Традиционно "ОДК-Авиадвигатель" отправили на "МАКС-2019" и более 50-ти молодых специалистов-выпускников политехнического университета, а также лучших студентов его аэрокосмического факультета проходящих стажировку на предприятии.