Администрация Перми окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с участием автобуса
Администрация Перми окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с участием автобуса.Семья погибшей женщины получит 500 тыс. рублей, пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии - по 300 тыс. рублей, пострадавшие в состоянии средней степени тяжести - по 150 тыс. рублей.
Также выплаты предусмотрены договором между перевозчиком и страховой компанией. Страшная авария с участием автобуса №53 произошла 17 августа на ул. Новогайвинская в Перми. В результате ЧП были госпитализированы 35 человек, девять из них находятся в тяжелом состоянии, один человек погиб. По предварительной информации, ДТП случилось из-за технической неисправности автобуса, водитель не справился с управлением.Однако, по последней версии, возникшей после изучения записей камер видеонаблюдения, имеется вина водителя такси, следовавшего во встречном направлении.
Тем не менее, муниципальныйконтрактс перевозчиком был расторгнут. Прокуратура Перми начала проводит внеплановую проверку перевозчиков, которые работают на территории Орджоникидзевского района.
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