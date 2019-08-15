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← В Перми прошли публичные слушания по благоустройству территорий

В Култаево открылось новое отделение МФЦ

Новое отделение МФЦ открылось в селе Култаево Пермского района. Местом прописки стал торговый комплекс "Новый".

В первую очередь офис "Мои документы" будет обслуживать жителей Култаево, а также близлежащих населенных пунктов, следующих транзитом на личном автотранспорте, например, по пути на работу в Пермь или обратно.

Как отмечает руководитель "Пермского краевого МФЦ " Леонид Громов, "уникальность нового офиса в том, что это первое структурное подразделение многофункционального центра, открытое в рамках государственно-частного партнерства на площадке торгового объекта. Такое сотрудничество - это и возможность сэкономить бюджетные средства, поскольку помещение предоставляется на условиях безвозмездной, долгосрочной аренды, и идеальный способ привлечь покупателей".

Напомним, что ТОСП в селе Култаево стал четвертым по счету структурным подразделением "Мои документы", созданным в Прикамье с начала года. В формате "одного окна" посетителям предоставляется более 900 государственных и муниципальных услуг.

Метки: Власть, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 15.08.2019 в 14:33 в рубрике - Радио Пермского края

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← В Перми прошли публичные слушания по благоустройству территорий

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