Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Жители Пермского края смогут обучаться IT-профессиям бесплатно онлайн

В Култаево открылось новое отделение МФЦ →

В Перми прошли публичные слушания по благоустройству территорий

В районах Перми прошли публичные слушания. В Свердловском районе обсудили планы возведения религиозного монумента вблизи Соборной мечети на бульваре Гагарина, а в Дзержинском районе строительства еврейского благотворительного общественного центра. На публичных слушаниях жители близлежащих домов могли высказаться и внести свои предложения по строительству общественного центра.
По идее авторов будущего сквера и стелынабульваре Гагарина 74А проектсоздаст связь между строящейся здесь Соборной мечетью и городской средой. Появится художественные парк для прогулок. Пока на территории, где в будущем появится здание Соборной мечети, отсутствуют пути подхода, подъезда и освещение. Увидеть план и макет можно будет в администрации Свердловского района по адресу Сибирская 58. Это не единственная экспозиция, которая сейчас работает. На первом этаже Дома культуры железнодорожников разместился предварительный проект общественного еврейского благотворительного центра. На публичных слушаниях жителей близлежащих домов могли высказать и внести свои предложения по строительству общественного центра. Говорит жительница Дзержинского района Любовь Бондаренко.

Любовь Бондаренко, жительница Дзержинского района:
- Проходя по территории этого заброшенного участка земли, я отмечаю, что этот участок заброшен в течение длительного времени. Возлагаю надежды на то, что после строительства наш район преобразится.
Публичные слушания это лишь одна из предварительных процедур для получения разрешения на строительство. Все предложения были внесены в протокол, затем они будут обработаны и рассмотрены на заседании комиссии по землепользованию и строительству города Перми. Говорит начальник отдела градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации Дзержинского района города Перми Юрий Якутов.
Юрий Якутов, начальник отдела градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации Дзержинского района города Перми:
- Публичные слушания проходят в соответствии с требованиями законодательства, где заинтересованные лица могут прийти и высказать свое мнение и предложения.
Вопрос строительства общественного центра - тема не новая. Она обсуждается при деятельном участии членов конфессионального консультативного комитета. В Перми сегодня это 30 национальных культурных объединений и более 90 религиозных. Задача комитета - учесть особенности каждой из групп.

Метки: Общество, в Перми

Опубликовано: 14.08.2019 в 14:23 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Жители Пермского края смогут обучаться IT-профессиям бесплатно онлайн

Тарифы на поездки в общественном транспорте Перми планируется увеличить с 1 января 2020 года

До 16 августа сельхозпроизводители Прикамья смогут запросить господдержку из бюджета через МФЦ

Пермьсьтат рассказал о темпах строительства жилья в 2019 году

Видеокамер на дорогах Пермского края станет значительно больше уже в этом году

0,5 млрд. руб. стоит реконструкция Гостиного двора в Кунгуре

Нерадивые управдомы лишились аттестатов

В Свердловском районе Перми заработал передвижной донорский пункт

Сельхозпроизводителям Прикамья выделят гранты

«Ласточек» на железных дорогах Прикамья станет больше


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Жители Пермского края смогут обучаться IT-профессиям бесплатно онлайн

В Култаево открылось новое отделение МФЦ →

Обратите внимание

в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.08.2019

Главные информационные итоги дня
14.08.2019 в 23:08

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Спорт

В Перми прошли публичные слушания по благоустройству территорий

В районах Перми прошли публичные слушания. В Свердловском районе обсудили планы возведения религиозного монумента вблизи Соборной мечети на бульваре Гагарина, а в Дзержинском районе строительства еврейского благотворительного общественного центра.
14.08.2019 в 14:23

Метки: Общество, в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.08.2019

Главные информационные итоги дня
13.08.2019 в 22:31

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.08.2019

Главные информационные итоги дня
12.08.2019 в 22:00

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ

Чайная ложечку мёда для домашней аптеки

На ярмарке меда в пермском ДК ВОС до 18 августа можно попробовать и приобрести самые необычные сорта меда
12.08.2019 в 19:21

Метки: Здоровье, в Перми

В России

Берегите деньги. Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

Ключевым моментом в обмане может стать предложение сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету в банке
15.08.2019 в 14:45

Метки: Преступления, Деньги, В России

Яндекс запустил онлайн-сервис, посвященный поиску пропавших домашних животных

Как это работает
14.08.2019 в 20:15

Метки: Интернет, В России

Погружение в историю. На съемочной площадке Сердца Пармы

На берегах рек Усьвы и Вишеры построены уникальные декорации, на воду спущены суда, а в костюмерную отправились сотни исторических костюмов
18.07.2019 в 20:54

Метки: Кино, В России

Первые съемочные дни фильма «Сердце Пармы»

Сам фильм рассказывает о Руси 15 века, об окончательном завоевании Предуралья
18.07.2019 в 07:02

Метки: Кино, В России, в Пермском крае

Видеосервис WINK. Практическая сторона использования

Интерактивное телевидение в кармане
17.07.2019 в 22:50

Метки: Наука и техника, Интернет, В России

Лента новостей RSS каналы

Берегите деньги. Телефонные мошенники придумали новый способ обманаБерегите деньги. Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

В Кудымкаре объявлен конкурс на замещение должности главы городского округаВ Кудымкаре объявлен конкурс на замещение должности главы городского округа

В Култаево открылось новое отделение МФЦВ Култаево открылось новое отделение МФЦ

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.08.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.08.2019

Яндекс запустил онлайн-сервис, посвященный поиску пропавших домашних животныхЯндекс запустил онлайн-сервис, посвященный поиску пропавших домашних животных

Перерезавшему трос промышленного альпиниста пермяку изберут меру пресеченияПеререзавшему трос промышленного альпиниста пермяку изберут меру пресечения

В Перми прошли публичные слушания по благоустройству территорийВ Перми прошли публичные слушания по благоустройству территорий

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.08.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.08.2019

Врачи утверждают, что осенью статистка заболеваний суставов резко возрастаетВрачи утверждают, что осенью статистка заболеваний суставов резко возрастает

Скорость без проводовСкорость без проводов

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.08.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.08.2019

Виртуальная Битва пермских заводов в World of Tanks выявила лучших танкистов городаВиртуальная Битва пермских заводов в World of Tanks выявила лучших танкистов города

Гигантская сосна Олёна Пожум исцеляет и исполняет желанияГигантская сосна Олёна Пожум исцеляет и исполняет желания

Чайная ложечку мёда для домашней аптекиЧайная ложечку мёда для домашней аптеки

Жители Пермского края смогут обучаться IT-профессиям бесплатно онлайнЖители Пермского края смогут обучаться IT-профессиям бесплатно онлайн

В УДС «Молот» 23 августа встретятся сборная Финляндии и Швеции в рамках ЕврохоккейтураВ УДС «Молот» 23 августа встретятся сборная Финляндии и Швеции в рамках Еврохоккейтура

Тарифы на поездки в общественном транспорте Перми планируется увеличить с 1 января 2020 годаТарифы на поездки в общественном транспорте Перми планируется увеличить с 1 января 2020 года

До 16 августа сельхозпроизводители Прикамья смогут запросить господдержку из бюджета через МФЦДо 16 августа сельхозпроизводители Прикамья смогут запросить господдержку из бюджета через МФЦ

О современных стандартах телекоммуникационных услугО современных стандартах телекоммуникационных услуг

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

Вести Кудымкар 09.08.2019Вести Кудымкар 09.08.2019

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.08.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.08.2019

«Горд Кужим» сельхозпроизводитель Прикамья«Горд Кужим» сельхозпроизводитель Прикамья

Связисты фиксируют значительный прирост потребления Интернет-трафика в Пермском краеСвязисты фиксируют значительный прирост потребления Интернет-трафика в Пермском крае

Кинотеатр виртуальной реальности представил пермякам оператор Tele2Кинотеатр виртуальной реальности представил пермякам оператор Tele2

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную