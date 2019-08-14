В Перми прошли публичные слушания по благоустройству территорий

В районах Перми прошли публичные слушания. В Свердловском районе обсудили планы возведения религиозного монумента вблизи Соборной мечети на бульваре Гагарина, а в Дзержинском районе строительства еврейского благотворительного общественного центра. На публичных слушаниях жители близлежащих домов могли высказаться и внести свои предложения по строительству общественного центра.

По идее авторов будущего сквера и стелынабульваре Гагарина 74А проектсоздаст связь между строящейся здесь Соборной мечетью и городской средой. Появится художественные парк для прогулок. Пока на территории, где в будущем появится здание Соборной мечети, отсутствуют пути подхода, подъезда и освещение. Увидеть план и макет можно будет в администрации Свердловского района по адресу Сибирская 58. Это не единственная экспозиция, которая сейчас работает. На первом этаже Дома культуры железнодорожников разместился предварительный проект общественного еврейского благотворительного центра. На публичных слушаниях жителей близлежащих домов могли высказать и внести свои предложения по строительству общественного центра. Говорит жительница Дзержинского района Любовь Бондаренко.

Любовь Бондаренко, жительница Дзержинского района:

- Проходя по территории этого заброшенного участка земли, я отмечаю, что этот участок заброшен в течение длительного времени. Возлагаю надежды на то, что после строительства наш район преобразится.

Публичные слушания это лишь одна из предварительных процедур для получения разрешения на строительство. Все предложения были внесены в протокол, затем они будут обработаны и рассмотрены на заседании комиссии по землепользованию и строительству города Перми. Говорит начальник отдела градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации Дзержинского района города Перми Юрий Якутов.

Юрий Якутов, начальник отдела градостроительства и земельно-имущественных отношений администрации Дзержинского района города Перми:

- Публичные слушания проходят в соответствии с требованиями законодательства, где заинтересованные лица могут прийти и высказать свое мнение и предложения.

Вопрос строительства общественного центра - тема не новая. Она обсуждается при деятельном участии членов конфессионального консультативного комитета. В Перми сегодня это 30 национальных культурных объединений и более 90 религиозных. Задача комитета - учесть особенности каждой из групп.