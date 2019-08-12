Жители Пермского края смогут обучаться IT-профессиям бесплатно онлайн
Сетевой IT-университет сформировал программу курсов на осенний семестр. Обучение для жителей Пермского края бесплатное.
В разработке программы образовательных курсов участвовали: "политехнический" и классический университеты, Высшая школа экономики и 20 пермских IT-компаний.
Для поступления необходимо пройти входное тестирование, которое подтвердит наличие необходимых знаний.
Как поясняют в региональном Министерстве информационного развития и связи, в осеннем семестре появились более длительные обучающие программы, рассчитанные на 72 часа.
"При разработке программы осеннего семестра мы учитывали одновременно запросы от работодателей и самые сильные компетенции пермских вузов. Часто компании выделяли не просто навыки, а говорили о высокой потребности в специалистах с конкретными ролями: руководителях проектов, специалистах тестирования, аналитиках, архитекторах. Поэтому у нас появились соответствующие траектории обучения", - рассказала руководитель Сетевого IT-университета Полина Суханова.
Также пермяки смогут пройти курсы по таким траекториям, как: "Телеком", "Интернет вещей", "Искусственный интеллект", "Повышение цифровой грамотности учителя", "Информационная безопасность" и "Цифровое производство".По итогам будет выдаваться удостоверение государственного образца о повышении квалификации.
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