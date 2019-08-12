Тарифы на поездки в общественном транспорте Перми планируется увеличить с 1 января 2020 года. Информация об этом размещена в виде проекта решения на сайте Пермской городской думы. Проект внесен главой Перми Дмитрием Самойловым.

Как следует из документа, с начала будущего года стоимость билета в общественном транспорте Перми составит 28 руб. (в настоящее время - 20 руб.). Тариф на перевозку одного места багажа составит 14 руб. Проект решения предусматривает скидку в 4 руб. при оплате билета бесконтактной банковской картой. Все виды льготных поездных для школьников, студентов, пенсионеров будут сохранены.

Мэрии Перми рекомендовано до 20 октября 2020 года установить стоимость и порядок использования проездных билетов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу.