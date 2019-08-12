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До 16 августа сельхозпроизводители Прикамья смогут запросить господдержку из бюджета через МФЦ
МФЦ Пермского края с сегодняшнего дня начинают приём заявок от сельхозпроизводителей на получение субсидий из бюджета. С документами о предоставлении господдержки на возмещение части затрат по уплате первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды на приобретение сельхозтехники могут обратиться сельхозпроизводители, руководители предприятий АПКа, организаций, осуществляющих переработку сельхозпродукции и структур потребительской кооперации.
"Процесс оказания услуги максимально упрощён. Специалисты формируют пакет документов, предоставленных заявителем, а затем передают его в региональный Минсельхоз. Повторно (за результатом) обращаться МФЦ не придется, поскольку оповещение о включении в программу происходит посредством размещения информации на сайте министерства", - рассказали в пресс-службе учреждения.
Приём будет проходить во всех отделения многофункционального центра "Мои документы" только пять дней - до 16 августа.Более подробную информацию о порядке предоставления услуг можно получить по телефону информационной службы МФЦ Пермского края - 8800555 05 03.
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