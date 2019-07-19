Видеокамер на дорогах Пермского края станет значительно больше уже в этом году
Центр безопасности дорожного движения Пермского края планирует значительно увеличить количество камер фото-видеофиксации на региональных трассах. В настоящее время в регионе работают 151 стационарная камера и 50 передвижных комплексов, так называемых "треног". К концу года количество стационарных камер на региональных дорогах увеличится до 200, а за ближайшие пять лет - до 400. С августа информацию о том, где установлены камеры можно будет найти на портале "Управляем вместе".
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