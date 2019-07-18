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← Нерадивые управдомы лишились аттестатов

0,5 млрд. руб. стоит реконструкция Гостиного двора в Кунгуре

Приспособление исторического здания Гостиного двора в Кунгуре для современного использования оценено почти в полмиллиарда рублей. Соответствующая информация содержится в предварительной редакции перечня объектов капстроительства, представленного накануне депутатам Пермского краевого парламента.

Гостиный двор является объектом культурного наследия федерального значения. Здание было построено в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Аналогичные сохранились только в Санкт-Петербурге и Костроме.

Как уже сообщалось ранее, после реконструкции в здании Кунгурского гостинного двора планируется разместить фудкорт, магазины, многофункциональный центр, офисные помещения и банк, а также экспозиционные залы. В конце июня проект получил положительное заключение госэкспертизы.

Метки: в Пермском крае

Опубликовано: 18.07.2019 в 22:34 в рубрике - Радио Пермского края

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