Пермьсьтат рассказал о темпах строительства жилья в 2019 году
В Пермском крае за пять месяцев 2019 года сдано в эксплуатацию 314 тыс. кв. м жилья, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные публикует Пермьстат. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" годовой план ввода жилья в регионе составляет 1 млн. кв. м. "Эти показатели подтверждаются намерениями строителей. Согласно проектным декларациям, в 2019 году застройщики планируют ввести 60 многоквартирных домов общей площадью 560 тыс. кв. м. Более 400 тыс. кв. м должно составить индивидуальное жилищное строительство",- отмечает первый заместитель председателя правительства - министр строительства Пермского края Михаил Сюткин, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.
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