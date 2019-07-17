Нерадивые управдомы лишились аттестатов

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края аннулировала квалификационные аттестаты на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами у трех руководителей управляющих компаний. Как сообщается на сайте инспекции, это было сделано на основании решения Арбитражного суда Пермского края. В связи с непрофессиональным и неэффективным управлением жилищным фондом, что привело к банкротству управляющих компаний, аттестатов лишились руководители: кондратовской "Управляющей компании "Универсал-инжиниринг“", пермского "УК "Профи М“" и губахинской Управляющей компании "Ваш дом“". Информация внесена в реестр дисквалифицированных лиц Минстроя России.