В Свердловском районе Перми заработал передвижной донорский пункт

В территориях Прикамья продолжаются Дни донора. Сегодня мобильный передвижной комплекс развернет свою работу в Свердловском районе Перми. В течение двух дней 17 и 18 июля с 9 утра до 13:00 передвижная станция переливания крови будет дежурить рядом с Дворцом культуры имени Солдатова. Любой желающий, не имеющий противопоказаний, сможет стать донором крови. Организатором акции выступает Пермская краевая станция переливания крови при поддержке Минздрава. Как отмечают в ведомстве, вместе с моральным удовлетворением за порцию сданной на благое дело крови (а это 450 мл) донор получает компенсацию питания (653 руб.) и справку на 2 выходных дня с сохранением среднего заработка. А кроме того, имеет возможность определить уровень гемоглобина, свою группу крови и резус-фактор. График работы выездной бригады доступен на сайте pkspk.ru.