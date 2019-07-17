Сельхозпроизводителям Прикамья выделят гранты
Минсельхоз Пермского края начал приём документов от глав крестьянских (фермерских) хозяйств по направлению "Развитие семейных животноводческих ферм". Порядок предоставления грантов утвержден постановлением Правительства Пермского края. Его предельный размер составляет 60% стоимости каждого наименования приобретений (без учета налога на добавленную стоимость), но не более десяти миллионов рублей. С перечнем документов, необходимыхдля участия в отборе, а также условиями предоставления гранта можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. Заявки принимаются по 19 июля 2019 года включительно.
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