«Ласточек» на железных дорогах Прикамья станет больше

Более 180 тыс. пассажиров воспользовались проездом на скоротной электричке "Ласточка" в первом полугодии 2019 года.В среднем пассажиропоток увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Комфортабельные электрички, которые с 1 ноября 2018 года появились на самых востребованных направлениях Пермь – Кунгур – Кишерть и Пермь – Верещагино, пользуются большой популярностью у жителей Прикамья.

Напомним, стоимость проезда в "Ласточках" не отличается от стоимости проезда в других пригородных поездах на данных маршрутах. Билет от Перми до Кишерти по полному тарифу стоит 215 рублей (до Кунгура – 180 рублей), от Перми до Верещагино – 208 рублей. Проездные документы на пригородные поезда можно приобрести за 10 дней до даты отправления в билетных кассах, через мобильное приложение "Пригород", а также в терминалах самообслуживания на вокзалах и на сайте АО "Пермская пригородная компания". В настоящее время СвЖД, правительство Пермского края и перевозчик АО "ППК" прорабатывают возможности расширения сети маршрутов "Ласточек".