Назначены выборы депутатов дум Березовского, Александровского и Ординского муниципальных округов
Назначены выборы депутатов дум Березовского, Александровского и Ординского муниципальных округов.
Как сообщает пресс-служба крайизбиркома, голосование состоится 29 сентября. Кандидаты в депутаты могут представить необходимый пакет документов в соответствующие территориальные избирательные комиссии в течение 20 дней после опубликования решения комиссии о назначении выборов. Прием документов на регистрацию кандидатов продлится с 25 июля до 14 августа.Полный список зарегистрированных кандидатов будет сформирован после 23 августа.
Напомним, депутаты краевого парламента в мае поддержали инициативы о преобразовании в муниципальные округа Александровского, Березовского и Ординского муниципальных районов. Эти территории стали первыми муниципальными округами в Прикамье. Поселения районов объединятся в единый округ с одним представительным органом и главой.
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