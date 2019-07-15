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Горячая линия по расчетам за вывоз ТБО заработала в Прикамье
Получить консультацию по оказанию услуги за вывоз твердых коммунальных отходов, а также произвести перерасчет становится еще проще. С июля на базе всех отделений "КРЦ-Прикамье" начнут работу специалисты "Теплоэнерго" - регионального оператора по обращению с ТКО.
В любом офисе "КРЦ-Прикамье" можно будет получить консультацию по порядку оказания услуги, разобраться с начислениями за вывоз мусора, внести изменения в параметры помещения, скорректировать данные о собственнике, а также в случае необходимости провести перерасчет, предоставив все необходимые документы.
Кроме того, в расчетный центр можно обратиться, если вам до сих пор не пришла квитанция за вывоз ТКО. Все ситуации, связанные с отсутствием квитанций, рассматриваются в индивидуальном порядке, позволяющим безошибочно определить причину случившегося.
Также с любыми вопросами по начислениям и оплате можно обращаться непосредственно к региональному оператору "Теплоэнерго" на горячую линию по телефону +7 (342)236-90-55
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