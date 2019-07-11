В Перми начинается приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Официальный старт приёмочной кампании - 15 июля, окончание - 9 августа. За этот период в городе будет проверено 273 образовательных учреждения: 128 детских садов, 128 школ и 18 учреждений дополнительного образования.

Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, районные межведомственные комиссии в составе специалистов городского департамента образования, МЧС, МВД, Росгвардии и федеральной службы безопасности проверяют состояние систем пожарной и антитерростической безопасности, в том числе наличие и исправность систем оповещения, тревожной сигнализации, оборудование путей эвакуации. Инспектируется и оснащённость пищеблоков, состояние систем канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения, а также доступность зданий образовательных учреждений для маломобильных групп граждан.

Отметим, что в течение лета в образовательных учреждениях проводились текущие ремонты. К новому учебному году в Перми планируется завершить капремонт корпуса школы №30 в микрорайоне Вышка-2, начнется капитальный ремонт школ №22 и №127. Кроме того, в планах на ближайшую трехлетку строительство и реконструкция еще четырех зданий школ.