Пять прикамских предприятий получат финансовую поддержку от Корпорации "МСП". Презентация инвестпроектов состоялась в рамках стратегической сессии по малому и среднему бизнесу во время недавнего визита в Пермь первого вице-премьера Правительства – министра финансов Антона Силуанова.

Так, "Профессорская клиника" предложилапроект модернизации здания стационара. Ещё одной медицинской компании – СК "Юнит" – необходимы средства для развития инновационного детского центра в концепции "Лечим, весело играя!", с оказанием полногокомплексауслуг бесстрессового и безопасного лечения детей от 0 лет.

ООО"АйТиЭм" представило проект по приобретению оборудования российского производства для переработки органического мусора. Фермерскому хозяйству Смолоногина льготный заёмнеобходим для увеличения оборотных средств: фермер намерен увеличить закуп семян и ГСМ с целью увеличения площади обрабатываемых земель.

Свой проект представило и "Стройуниверсал-Парма".Полученные средства предприятие планирует направить на строительство дошкольного учреждения в селе Фролы. Общий объём кредитно-гарантийной поддержки данных проектов может составить 176,3млн рублей.

По итогам реализации проектов будет создано122 новых рабочих места.