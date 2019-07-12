Пермский трамвай в этом году отмечает 90-летний юбилей.

Уже сейчас "Пермгорэлектротранс" запланировало ряд мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. Так, в июле планируется запуск акции "от Молотова до Перми", цель которой - рассказать жителям и гостям города об истории трамвая с помощью коротких исторических фактов. В августе в одном из пермских депо юные пермяки своими силами разрисуют трамвай, который впоследствии будет курсировать по улицам города. А в сентябре пройдет конкурс детского рисунка. Творческие работы будут размещены в салонах подвижного состава.

Напомним, трамвайное движение в Перми было открыто 7 ноября 1929 года, тогда же было создано первое трамвайное депо, которое располагалось по адресу: улица Пермская, 1 (сегодня - это центральные ремонтные мастерские "Пермгорэлектротранса"). Протяженность первой линии (Мотовилиха – улица Осинская) составляла 13,2 км. На момент открытия движения в трамвайном парке находилось 5 поездов (10 вагонов). На сегодняшний день протяженность трамвайных путей выросла почти в 10 раз. В ближайшее время она будет увеличена за счет открытия новой ветки, соединяющей улицу Куйбышева с улицей Сибирская. И в дальнейшем пермские власти планируют развивать трамвайную сетьуется за счет строительства новых путей по улице Революции и в микрорайоне Парковый. Поэтапно проводится и обновление действующей инфраструктуры.