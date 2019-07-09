Изменения движения трамвайных в Перми

В Перми меняется расписание трамвайных маршрутов №5 сообщением "Пермь-2" – микрорайон Бахаревка"и 8 "АО "Инкар" – микрорайон Висим". Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, по просьбам пассажиров на трамвайном маршруте №5 в течение дня по будням будет добавлено 12 отправлений, а на трамвайном маршруте №8 в будние дни добавится четыре отправления. С подробным расписанием, а также движением транспорта в режиме онлайн можно будет ознакомиться на сайте "ГорТранса"