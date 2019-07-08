Сегодня отмечают День любви, семьи, верности

Российский праздник, посвященный любви, семьи, верности, отмечается ежегодно 8 июля в День памяти святых Февронии и Петра. Первыми, кто выступил с инициативой введения в календарь праздничных дней такого необычного торжества, были жители города Муром. Здесь в одном из храмов покоятся мощи этих святых. Именно эта пара напоминает о главных семейных ценностях – благочестии, верности друг другу, любви, милосердии. Вокруг имен Февронии и Петра сложилось много легенд, Документальной основой является "Повесть о Петре и Февронии Муромских", написанная в XVI столетии неизвестным автором. На пути к своей любви героям пришлось пережить много испытаний, Петр страшно болел, и только любовь спасала его от проказы. Когда подданные князя не захотели, чтобы княгиней стала простолюдинка, то и Петр отказался от престола. В конце жизни оба супруга приняли постриг, умерли в один день и по завещанию были похоронены вместе.

В 2008 году инициатива жителей Мурома была поддержана и в календарь ввели новый праздник. В качестве главной эмблемы торжества выбрана ромашка - обычный полевой цветок с древних времён на Руси был символом любви. Появилась у семейного торжества и важная традиция – 8 июля в разных городах и поселках России проводится церемония вручения памятной медали "За любовь и верность". Вручают такую награду парам, которые на протяжении десятилетий смогли сохранить свой брак, уважение и любовь.