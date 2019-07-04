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← Часть Компроса перекроют для ремонта

Чердынские леса будут тщательно изучены

Минприроды Прикамья объявило конкурс на выполнение работ по лесоустройству Чердынского лесничества площадью чуть менеее миллиона гектаров. Работы будут проводится в течение двух лет и разделены на несколько этапов. Их результат позволит определить породный и возрастной состав лесов, высоту и полноту лесных насаждений, эксплуатационные запасы лесных ресурсов и допустимые объёмы лесопользования. Как отмечают в министрестве, полученные материалы необходимы для качественного ведения лесного хозяйства, планирования производственной деятельности арендаторов лесных участков. Общая сумма финансирования, предусмотренного в краевом бюджете на лесоустройство Чердынского лесничества, составляет более ста миллионов рублей.

Метки: в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 04.07.2019 в 11:38 в рубрике - Радио Пермского края

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