Чердынские леса будут тщательно изучены

Минприроды Прикамья объявило конкурс на выполнение работ по лесоустройству Чердынского лесничества площадью чуть менеее миллиона гектаров. Работы будут проводится в течение двух лет и разделены на несколько этапов. Их результат позволит определить породный и возрастной состав лесов, высоту и полноту лесных насаждений, эксплуатационные запасы лесных ресурсов и допустимые объёмы лесопользования. Как отмечают в министрестве, полученные материалы необходимы для качественного ведения лесного хозяйства, планирования производственной деятельности арендаторов лесных участков. Общая сумма финансирования, предусмотренного в краевом бюджете на лесоустройство Чердынского лесничества, составляет более ста миллионов рублей.