Часть Компроса перекроют для ремонта

В Перми масштабные работы по реконструкции улицы Революции добрались до Комсомольского проспекта. Начиная с сегодняшнего дня, чётная сторона Компроса (со стороны "Пермэнерго") станет непроезжей, а на нечётной в направлении Комсомольской площади останется лишь одна полоса. На неё можно будет свернуть, двигаясь со стороны Центрального рынка. Для потока транспорта чётной стороны предусмотрен объезд по улицам Швецова и Газеты Звезда, которая, в свою очередь, выведет на уже открытый квартал улицы Революции.