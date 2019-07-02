Часть Компроса перекроют для ремонта
В Перми масштабные работы по реконструкции улицы Революции добрались до Комсомольского проспекта. Начиная с сегодняшнего дня, чётная сторона Компроса (со стороны "Пермэнерго") станет непроезжей, а на нечётной в направлении Комсомольской площади останется лишь одна полоса. На неё можно будет свернуть, двигаясь со стороны Центрального рынка. Для потока транспорта чётной стороны предусмотрен объезд по улицам Швецова и Газеты Звезда, которая, в свою очередь, выведет на уже открытый квартал улицы Революции.
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