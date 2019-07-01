Последний рейс в Грузию улетит из Пермского аэропорта 6 июля

Авиакомпания "Победа" скорректировала расписание полетов в грузинский Батуми. Согласно данным аэропорта "Пермь", последние рейсы по данному направлению перевозчик выполнит 6 июля (в Батуми) и 7 июля (в Пермь). После этого авиасообщение с Грузией прекратится. "Победа" совершила первый полет в Батуми 6 июня. Программа полетов была рассчитана до сентября, с частотой два раза в неделю. Однако из-за беспорядков в Грузии руководство РФ с 8 июля решило приостановить полеты в эту страну. Пермякам было предложено сдать билеты либо перебронировать поездки на другие даты.