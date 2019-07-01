Последний рейс в Грузию улетит из Пермского аэропорта 6 июля
Авиакомпания "Победа" скорректировала расписание полетов в грузинский Батуми. Согласно данным аэропорта "Пермь", последние рейсы по данному направлению перевозчик выполнит 6 июля (в Батуми) и 7 июля (в Пермь). После этого авиасообщение с Грузией прекратится. "Победа" совершила первый полет в Батуми 6 июня. Программа полетов была рассчитана до сентября, с частотой два раза в неделю. Однако из-за беспорядков в Грузии руководство РФ с 8 июля решило приостановить полеты в эту страну. Пермякам было предложено сдать билеты либо перебронировать поездки на другие даты.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
С июля в Перми начинается внедрение Единой системы оплаты проезда
Электричка до Небесной ярмарки в Кунгуре
Краевой бал выпускников состоится в центре Перми
Сетка автобусных маршрутов Перми изменится с 1 июля
Прокуратура отвечает на вопросы инвалидов
Пермская гордума внесла изменения в Генеральный план города
Неплатежи потребителей тепла компенсирует бюджет
Гордума Перми может увеличить высотность застройки у эспланады
В Пермском крае изменяется административно-территориальное деление
Пермяков приглашают на загородные велопрогулки
Добавить комментарий: