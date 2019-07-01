С июля в Перми начинается внедрение Единой системы оплаты проезда

С июля в Перминачинается внедрение Единой системы оплаты проезда. Это делается для удобства пассажиров общественного транспорта и упрощения использования льготного проездного документа. Система в пилотном пока режиме уже работает на ряде городских маршрутов, однако для её полной наладки потребуется переходный период. Решение провести его в течение июля было принято в ходе рабочих встреч преставителей Департамент дорог и транспорта администрации Перми и краевого минтранса с перевозчиками. «Внедрение ЕСОП должно осуществляться при условии полной готовности оборудования к приему карт ЛПД нового образца. У пассажиров не должно возникать проблем при поездке на общественном транспорте», - пояснил начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин. С 21 июля в пунктах выдачи и пополнения проездных документов начнется выдача льготных проездных документов нового образца. Он станет красного цвета с изображением медведя на лицевой стороне, аналогично дизайну, в котором оформлены новые автобусы. Предполагается выпуск карт для школьников, студентов и пенсионеров. В настоящее время идет прием заявлений об использовании в качестве ЛПД бесконтактных банковских карт МИР, которыми можно будет воспользоваться с августа.