Электричка до Небесной ярмарки в Кунгуре
Сегодня вечером будет запущен специальный рейс электрички из Кунгура в Пермь, чтобы все желающие могли вернуться домой в краевую столицу после праздника. Скоростной электропоезд выйдет в 22:32 из Кишерти, прибудет на станцию Кунгур в 22:46, сделает остановку на 1533-м километре (туда зрителям «Ярмарки» ближе будет добраться со стадиона, где развернётся действие) и прибудет в Пермь в 00:18. Кроме того, городской департамент дорог и транспорта организует движение ночного трамвая - пассажиров будет ждать трамвай №4, следующий по маршруту Пермь II - Висим
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