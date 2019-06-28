Краевой бал выпускников состоится в центре Перми

Краевой Бал выпускников соберёт сегодня гостей со всего Прикамья. Праздник, как и в предыдущие годы получивший название «Будущее здесь», начнётся ровно в пять вечера на площади перед Театром Театром. В числе почётных гостей - медалисты, победители всероссийских, краевых и международных олимпиад, школьники, которые получили высший балл по различным дисциплинам ЕГЭ, а также их родители. Выпускники услышат поздравления от ректоров ведущих пермских вузов и студентов, в рамках мероприятия запланированы праздничный концерт, конкурсы, сюрпризы.