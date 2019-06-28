Сетка автобусных маршрутов Перми изменится с 1 июля

Власти Перми проанонсировали изменение расписания движения ряда автобусных маршрутов с 1 июля.

По информации департамента дорог и транспорта, маршрут №10 "микрорайон Владимирский – микрорайон Нагорный", №41 "ПНИПУ – Студенческий городок", №66 "микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева" перейдут на летнее расписание, на маршрутном такси №12т "микрорайон Ива – улица Грачева" будет увеличено количество рейсов в течение дня. Кроме того, на маршруте №42 "Автовокзал – аэропорт "Большое Савино" будут скорректированы отправления нескольких рейсов в течение дня.

С подробным расписанием движения маршрутов можно будет ознакомиться на сайте "ГорТранс".