Прокуратура отвечает на вопросы инвалидов

Сегодня, 28 июня, с 10:00 до 12:00 пройдёт горячая линия по вопросам защиты прав инвалидов.

Оргнанизаторами выступают прокуратура города Перми совместно с представителями общественной организации инвалидов. Вопросы могут касаться обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной инфраструктуры, создания рабочих мест для инвалидов, обеспечения прав на санаторно-курортное лечение. Телефон прокуратуры города Перми - +7(342)217-51-29, одновременно "прямая линия" будет проходить и в районных прокуратурах