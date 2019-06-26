Пермская гордума внесла изменения в Генеральный план города. Изменения предусматривают реконструкцию Комсомольского проспекта, Комсомольской площади, Решетниковского спуска, ул. Советская от Тополевого переулка до Комсомольского проспекта, ул. Николая Островского, квартальных улиц от ул. Ленина до ул. Пермская, от ул. Ленина до ул. Петропавловская.

"Практически уже каждый пермяк слышал про проект "Пермь-300". В ближайшие годы при подготовке к юбилею Перми запланировано большое количество мероприятий. Изменения коснутся центрального планировочного района – это строительство улиц местного значения, увеличение пропускной способности уже существующих улиц, повышение безопасности дорожного движения путем создания и реконструкции второстепенных проездов, создание новых общественных пространств. Изменения в Генплан позволят реализовать все эти мероприятия. Они потребуют значительных средств из городского и краевого бюджета. Важно, чтобы эти средства расходовались эффективно. Изменения призваны улучшить жизнь пермяков, сделать ее комфортнее", - прокомментировала депутат Вероника Куликова.