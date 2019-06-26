Неплатежи потребителей тепла компенсирует бюджет

На пленарном заседании депутаты Пермской городской думы одобрили выделение из бюджета 56 млн руб. для восстановления платежеспособности муниципального предприятия "Городское коммунальное и тепловое хозяйство". Инициативу подержало 30 из 32 парламентариев.

Напомним, предприятие эксплуатирует 15 муниципальных котельных, 48 ЦТП, 338 км сетей теплоснабжения в городе Перми. Предприятие отапливает 488 многоквартирных домов. Одноименная дочерняя компания ГКТХ обслуживает жилой фонд.

2018 год этого МУП завершил с убытком в 173 млн. руб. На начало текущего года дебиторская задолженность составила 527 млн. руб., 87 млн. руб. уже списано как невозможное к взысканию из-за банкротства управляющих компаний-должников. Сейчас счета предприятия арестованы. Причина возникновения "дебиторки" - в неплатежах потребителей, в основном, управляющих компаний. Прокуратура проведет проверку финансовой деятельности МУПа.