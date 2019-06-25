Гордума Перми может увеличить высотность застройки у эспланады
Планируется, что гордума Перми рассмотрит сегодня вопрос о повышении высотности рядом с эспланадой. Проект поправок в Правила землепользования и застройки города внёс Глава Перми Дмитрий Самойлов.
Напомним, на территории бывшей кондитерской фабрики рядом с городской эспланадой к 2023 году должен появиться многофункциональный центр с кинотеатром, торговыми залами, конференц-холлами и пятизвёздочной гостиницей. Предполагается, что здания комплекса будут разновысотными. Поэтому компания "Проспект Пермь" попросила власти города повысить высотность для двух участков территории между улицами Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской - до 45 м и 95 м соответственно.
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