В Пермском крае изменяется административно-территориальное деление

В Пермском крае созданы 7 новых муниципальных округов.

На «июньском» пленарном заседании Законодательного Собрания депутаты поддержали законопроекты о создании Гайнского, Кочёвского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Уинского и Косинского муниципальных округов. Как отмечают в Министерстве территориального развития Пермского края, муниципальный округ стал новым видом муниципального образования после внесения изменений в федеральное законодательство, которые вступили в силу с 1 мая 2019 года. При создании муниципального округа в территории будут избраны новый представительный орган, новый глава и местная администрация. В отдалённых территориях планируется создание территориальных подразделений администрации. Напомним, в мае текущего года приняты законопроекты о создании первых муниципальных округов в Пермском крае – Ординского, Берёзовского и Александровского. Законы вступили в силу 8 июня. После прошедших преобразований система местного самоуправления Пермского края представлена 133 муниципальными образованиями. В их числе 26 городских и 10 муниципальных округов, 10 муниципальных районов и 87 сельских поселений.