Пермяков приглашают на загородные велопрогулки
Пермское велосообщество «VELOBOOM PERM» запускает летние загородные велопрогулки. Первая такая прогулка состоится завтра в Заозерье, длина маршрута составит около 60 км. Для участников будет организована «зеленая стоянка» с уличными играми и пикником. Стартует колонна в 11.00 от Театра-Театра и прибывает в город в 17.00. В походе рекомендуется исправный велосипед, наличие шлема и сигнальных жилетов. Следующая велопрогулка состоится 6 – 7 июля на мыс Стрелка с ночевой.
Также планируется проехать по горочкам в Жебреи. Точная дата проведения пока не известна. Принять участие смогут все желающие 18+ с подготовкой среднего уровня, -сообщили организаторы.
Участие в загородных велопрогулках бесплатное.
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