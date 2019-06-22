Пермяков приглашают на загородные велопрогулки

Пермское велосообщество «VELOBOOM PERM» запускает летние загородные велопрогулки. Первая такая прогулка состоится завтра в Заозерье, длина маршрута составит около 60 км. Для участников будет организована «зеленая стоянка» с уличными играми и пикником. Стартует колонна в 11.00 от Театра-Театра и прибывает в город в 17.00. В походе рекомендуется исправный велосипед, наличие шлема и сигнальных жилетов. Следующая велопрогулка состоится 6 – 7 июля на мыс Стрелка с ночевой.

Также планируется проехать по горочкам в Жебреи. Точная дата проведения пока не известна. Принять участие смогут все желающие 18+ с подготовкой среднего уровня, -сообщили организаторы.

Участие в загородных велопрогулках бесплатное.