День памяти и скорби 22 июня в Перми

Сегодня, 22 июня, в нашей стране отмечают как День памяти и скорби. В этот день 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В память о том трагическом времени, о всех павших на полях сражений по всей стране проходят траурные мероприятия.

Пермский край примет участие во Всероссийской военно-патриотической акции "Горсть памяти". Инициатором мероприятие выступило Министерство обороны.

По всей стране с мествоинских захоронений солдат, погибших в Великой Отечественной войне,будет взята горсть земли, которую поместят в специальные "солдатские кисеты" и передадут в историко-мемориальный комплекс строящегося Главного храма Вооружённых сил России в военно-патриотическом парке "Патриот" Московской области.

Храм планируют торжественно открыть к 75-летию Великой Победы, празднование которого состоится уже в следующем году. В Перми акция начнётся в 11 часов у мемориала "Скорбящая"на Егошихинском кладбище. При участии представителей краевых и городских властей, родственников захороненных участников Великой Отечественной войны, представителей объединений ветеранов и молодёжные организаций, военнослужащих состоится возложение цветов и венков к воинскому захоронению, митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, а также торжественный марш при участии почётного караула и юнармейцев.

Вечером в 22.00 на площади перед монументом "Героям фронта и тыла" пройдёт мемориальная акция "Свеча памяти". В этом году лейтмотивом акции станет рассказ о подвигах прикамцев на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны.

На площади перед монументом "Героям фронта и тыла" будет звучать живая музыка в исполнении струнного квартета. Также для зрителей подготовлен творческий номер: музыкально-театральная миниатюра. Память всех погибших пермяки почтят минутой молчания, зажгут свечи и выложат их по контуру надписи "Клянёмся помнить".