Повышаем квалификацию родителей

Пермский краевой центр медицинской профилактики запустил цикл тематических онлайн-лекций для родителей. Образовательный курс станет постоянным и будет проводиться в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Очередная встреча состоится сегодня, 21 июня.

Врач-психиатр Татьяна Огибалова расскажет о роли семьи в адаптации школьников к учебному процессу. Следующее занятие 25-го числа проведёт эндокринолог Светлана Малимон. Она объяснит родителям, как формировать у детей здоровые пищевые привычки.

Свои лекции специалисты читают в стенах городской детской клинической поликлиники № 6 (ул. Петропавловская, 109, кабинет № 217). Посетить их может любой желающий абсолютно бесплатно. Кроме того, можно посмотреть онлайн-трансляцию или запись лекций на сайте центра медпрофилактики и в социальных сетях организации.