Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Мэрия Перми оштрафовала поставщика автобусов Volgabus

В Перми стартовал фестиваль патриотических телерадиопрограмм

Cегодня в Перми стартует 22-й фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм "Щит России".

В этом году на творческий конкурс поступило 246 телевизионных и 80 радиоработ. География участников - от Калининграда и Санкт-Петербурга до Магадана, от Мурманска и Салехарда до регионов Северного Кавказа и Крыма.

Учредителями Фестиваля выступает Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Администрации губернатора Пермского края. Председатель жюри – специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Основная идея фестиваля - формирование у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его защите, уважительного отношения к людям, которые своим мужеством и героизмом на фронте и в тылу отстояли честь, свободу и независимость Родины.

В рамках фестиваля пройдет творческий конкурс телевизионных и радиопрограмм, информационных и специальных репортажей, сюжетов, видеофильмов, аудио/видеороликов социальной рекламы, музыкальных программ и клипов. Имена победителей творческого конкурса фестиваля "Щит России-2019" станут известны на торжественной церемонии награждения 21 июня.

Подробнее о фестивале на официальном сайте: щит-россии.рф


Опубликовано: 19.06.2019 в 11:40 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Мэрия Перми оштрафовала поставщика автобусов Volgabus

Минтранспорта Прикамья подвело итоги конкурсных процедур

Александр Башминов станет гостем прямого эфира «Вести FM — Пермь»

Панъевропейский фестивальный марафон-2019 завершен

«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов

Мэрия Перми не будет запрещать поездки велосипедистов по набережной

Книжная площадь: Горьковка показала свои сокровища

Край потратит на «Старшее поколение» миллиард рублей

Участник Дягилевского фестиваля пианист Михаил Мордвинов станет гостем эфира на радио «Маяк Пермь»

Теплосети Перми проверят на прочность


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Мэрия Перми оштрафовала поставщика автобусов Volgabus

Обратите внимание

в Перми

Карта МИР может использоваться как льготный проездной

Мэрия Перми запускает новый проект учета пассажиропотока
18.06.2019 в 10:01

Метки: в Перми

«Концентрация на каждый матч». В Перми представили нового наставника БК «Парма»

Казис Максвитис рассказал журналистам о планах на сезон
17.06.2019 в 18:55

Метки: в Перми, Спорт

Губернатор — промышленникам: «Мы в состоянии продвигать и защищать ваши интересы»

В Перми прошло заседание Совета директоров промышленных предприятий
17.06.2019 в 18:40

Метки: в Пермском крае, в Перми, Экономика

Суд вынес приговоры всем фигурантам дела о реконструкции «Динамо»

Подсудимые отделались условными сроками
17.06.2019 в 15:27

Метки: в Перми, Преступления, Власть

Студенты политеха победили на международном чемпионате «Case-in»

Это крупнейшее соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов
17.06.2019 в 14:09

Метки: в Перми, Образование

В России

Режиссер ГТРК «Пермь» Ирина Лапшенкова завоевала премию «ТЭФИ-KIDS 2019 »

Высокое жюри оценило участие журналиста в Летней творческой школы «Формулы успеха»
18.06.2019 в 22:35

Метки: В России

19 июня в Перми стартует XXII-й фестиваль «Щит России»

На творческий конкурс фестиваля поступило более 320 работ
15.06.2019 в 16:07

Метки: В России, в Перми, Общество, СМИ

Первые итоги Петербургского экономического форума для Пермского края

Краевые власти подписали несколько крупных инвестиционных соглашений
07.06.2019 в 19:16

Метки: В России, в Пермском крае, Экономика

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию

В Пермь приехали почти 500 спортсменов из 37 регионов России
04.06.2019 в 16:01

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Спорт

В Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу

В соревнованиях приняли участие более 60 военнослужащих
31.05.2019 в 19:27

Метки: В России, в Перми, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Пермяки знакомятся с новыми формами телесмотренияПермяки знакомятся с новыми формами телесмотрения

В Перми стартовал фестиваль патриотических телерадиопрограммВ Перми стартовал фестиваль патриотических телерадиопрограмм

Сезонная угроза для всех садоводов и огородниковСезонная угроза для всех садоводов и огородников

Борьба с борщевиком в Прикамье в разгареБорьба с борщевиком в Прикамье в разгаре

Режиссер ГТРК «Пермь» Ирина Лапшенкова завоевала премию «ТЭФИ-KIDS 2019 »Режиссер ГТРК «Пермь» Ирина Лапшенкова завоевала премию «ТЭФИ-KIDS 2019 »

Пермякам презентовали спутниковый высокоскоростной интернетПермякам презентовали спутниковый высокоскоростной интернет

Добро пожаловать на новый сайт ВЕСТИ-Пермь www.vesti-perm.ruДобро пожаловать на новый сайт ВЕСТИ-Пермь www.vesti-perm.ru

Подписка на газету «Эфир» заканчивается 20 июняПодписка на газету «Эфир» заканчивается 20 июня

Карта МИР может использоваться как льготный проезднойКарта МИР может использоваться как льготный проездной

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 17.06.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 17.06.19

«Концентрация на каждый матч». В Перми представили нового наставника БК «Парма»«Концентрация на каждый матч». В Перми представили нового наставника БК «Парма»

Губернатор — промышленникам: «Мы в состоянии продвигать и защищать ваши интересы»Губернатор — промышленникам: «Мы в состоянии продвигать и защищать ваши интересы»

Карнавалы, фестивали, концерты: что покажут центры культуры Пермского края этим летом?Карнавалы, фестивали, концерты: что покажут центры культуры Пермского края этим летом?

В Перми с 1 июля карту «МИР» можно будет использовать как льготный проезднойВ Перми с 1 июля карту «МИР» можно будет использовать как льготный проездной

Суд вынес приговоры всем фигурантам дела о реконструкции «Динамо»Суд вынес приговоры всем фигурантам дела о реконструкции «Динамо»

Студенты политеха победили на международном чемпионате «Case-in»Студенты политеха победили на международном чемпионате «Case-in»

Павел Лях: в моей жизни наступает просто новый этапПавел Лях: в моей жизни наступает просто новый этап

Житель Кунгура подал в суд на соседа-дебошира и выиграл процессЖитель Кунгура подал в суд на соседа-дебошира и выиграл процесс

Гость студии: Ирина Фельдблюм о детских прививкахГость студии: Ирина Фельдблюм о детских прививках

Специальный репортаж: День городаСпециальный репортаж: День города

Перспективы рынка полиэтилена в РоссииПерспективы рынка полиэтилена в России

Павел Лях получил три года условноПавел Лях получил три года условно

19 июня в Перми стартует XXII-й фестиваль «Щит России»19 июня в Перми стартует XXII-й фестиваль «Щит России»

Мэрия Перми оштрафовала поставщика автобусов VolgabusМэрия Перми оштрафовала поставщика автобусов Volgabus

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 14.06.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 14.06.19

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную