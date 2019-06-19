В Перми стартовал фестиваль патриотических телерадиопрограмм

Cегодня в Перми стартует 22-й фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм "Щит России".

В этом году на творческий конкурс поступило 246 телевизионных и 80 радиоработ. География участников - от Калининграда и Санкт-Петербурга до Магадана, от Мурманска и Салехарда до регионов Северного Кавказа и Крыма.

Учредителями Фестиваля выступает Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Администрации губернатора Пермского края. Председатель жюри – специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Основная идея фестиваля - формирование у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его защите, уважительного отношения к людям, которые своим мужеством и героизмом на фронте и в тылу отстояли честь, свободу и независимость Родины.

В рамках фестиваля пройдет творческий конкурс телевизионных и радиопрограмм, информационных и специальных репортажей, сюжетов, видеофильмов, аудио/видеороликов социальной рекламы, музыкальных программ и клипов. Имена победителей творческого конкурса фестиваля "Щит России-2019" станут известны на торжественной церемонии награждения 21 июня.

Подробнее о фестивале на официальном сайте: щит-россии.рф