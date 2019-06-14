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← Минтранспорта Прикамья подвело итоги конкурсных процедур

Мэрия Перми оштрафовала поставщика автобусов Volgabus

Мэрия Перми оштрафовала поставщика автобусов Volgabus за нарушение сроков поставки. Департамент имущественных отношений Перми ипроизводитель Volgabus ООО «Бакулин Моторс Групп» закончили исполнение контрактов напоставку 85 автобусов. Приэтом, каксообщает издание «КоммерсантЪ-Прикамье», городские власти удержали 8,5 млн рублей вкачестве штрафа.

Сделка на покупку автобусов для «Пермгорэлектротранс» прошла в феврале текущего года. Общая сумма двух контрактов составила 841 млн рублей. Весь транспорт должен был прибыть вПермь до21 апреля. Однако вовремя было доставлено только 20газомоторных автобусов. Остальные прибывали партиями с опозданием на месяц.


Опубликовано: 14.06.2019 в 22:05 в рубрике - Радио Пермского края

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← Минтранспорта Прикамья подвело итоги конкурсных процедур

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