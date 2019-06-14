Мэрия Перми оштрафовала поставщика автобусов Volgabus
Мэрия Перми оштрафовала поставщика автобусов Volgabus за нарушение сроков поставки. Департамент имущественных отношений Перми ипроизводитель Volgabus ООО «Бакулин Моторс Групп» закончили исполнение контрактов напоставку 85 автобусов. Приэтом, каксообщает издание «КоммерсантЪ-Прикамье», городские власти удержали 8,5 млн рублей вкачестве штрафа.
Сделка на покупку автобусов для «Пермгорэлектротранс» прошла в феврале текущего года. Общая сумма двух контрактов составила 841 млн рублей. Весь транспорт должен был прибыть вПермь до21 апреля. Однако вовремя было доставлено только 20газомоторных автобусов. Остальные прибывали партиями с опозданием на месяц.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Минтранспорта Прикамья подвело итоги конкурсных процедур
Александр Башминов станет гостем прямого эфира «Вести FM — Пермь»
Панъевропейский фестивальный марафон-2019 завершен
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов
Мэрия Перми не будет запрещать поездки велосипедистов по набережной
Книжная площадь: Горьковка показала свои сокровища
Край потратит на «Старшее поколение» миллиард рублей
Участник Дягилевского фестиваля пианист Михаил Мордвинов станет гостем эфира на радио «Маяк Пермь»
Теплосети Перми проверят на прочность
Корабль поэтов отправится в литературный вояж
Добавить комментарий: