Мэрия Перми оштрафовала поставщика автобусов Volgabus за нарушение сроков поставки. Департамент имущественных отношений Перми ипроизводитель Volgabus ООО «Бакулин Моторс Групп» закончили исполнение контрактов напоставку 85 автобусов. Приэтом, каксообщает издание «КоммерсантЪ-Прикамье», городские власти удержали 8,5 млн рублей вкачестве штрафа.

Сделка на покупку автобусов для «Пермгорэлектротранс» прошла в феврале текущего года. Общая сумма двух контрактов составила 841 млн рублей. Весь транспорт должен был прибыть вПермь до21 апреля. Однако вовремя было доставлено только 20газомоторных автобусов. Остальные прибывали партиями с опозданием на месяц.