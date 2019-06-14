Минтранспорта Прикамья подвело итоги конкурсных процедур

Конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на ремонт, реконструкцию и строительство объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволили сэкономить более 94 млн. рублей, сообщает Министерство транспорта Прикамья. Средства были сэкономлены в результате проведения торгов в Перми, Пермском, Добрянском и Краснокамском районах. План расходования сэкономленных средств был рассмотрен на заседании рабочей группы. Согласно представленным предложениям, в Перми экономия в сумме 70 с половиной млн будет направлена на увеличение объёма работ на пяти имеющихся объектах. Кроме того, в перечень будут включены шесть новых дорог: участок магистральной дороги Стаханова – Ива, а также улицы Вавилова, Интернациональная, Суздальская, Алтайская и Ямпольская. В Пермском районе экономия составила около 15 млн рублей. В перечне ремонтируемых дорог появится новый объект – дорога БОС – Нижние Муллы. На него будет направлено 9,8 млн рублей. Остальные средства позволят увеличить объём работ на дороге Култаево – Нижние Муллы. В Краснокамском районе дополнительно отремонтируют участок улицы Шоссейной и мост через реку Ласьву – экономия около 3 млн рублей. В Добрянском районе экономия около 6 млн рублей – в перечень объектов будет включён ещё один участок улицы Победы, где сейчас в рамках нацпроекта уже идёт ремонт.